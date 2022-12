ÖSV-Adler Kraft in Titisee-Neustadt Dritter, Kubacki springt zum Sieg

Stefan Kraft segelte im zweiten Durchgang auf 141,5 m und landete hinter dem in Topform befindlichen Polen Dawid Kubacki und dem Slowenen Anze Lanisek auf Rang drei.

Titisee-Neustadt – Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes der Skispringerinnen und Skispringer in Titisee-Neustadt hat es am Sonntag für Stefan Kraft noch einen Podestplatz gegeben. Der Salzburger segelte im zweiten Durchgang auf 141,5 m und landete hinter dem in Topform befindlichen Polen Dawid Kubacki und nur 0,9 Zähler hinter dem Slowenen Anze Lanisek auf dem dritten Rang.