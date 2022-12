1:5-Pleite! Die Mozartstädter schmecken den Innsbrucker Haien nicht

Salzburg – Meister Red Bull Salzburg gegen Tabellenführer HC Innsbruck – da war doch was? Richtig. Vor etwas mehr als zehn Tagen schnappten sich die Bullen mit einem 5:2-Erfolg in Innsbruck den Sieg im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Am Sonntagabend hofften die Tiroler auf eine Revanche – die gelang aber nicht.