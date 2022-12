Prozess in Causa Pflegeheim startet in Niederösterreich

Rund um Vorfälle in einem Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) müssen sich ab Montag zwei Frauen und ein Mann vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Zu den Anklagepunkten gehören schwere Nötigung und Vernachlässigen wehrloser Personen, u.a. sollen Bewohnern Mahlzeiten nicht verabreicht worden sein. Der Tatzeitraum soll im Fall einer früheren Heimmitarbeiterin bis November 2015 zurückreichen. Die Schöffenverhandlung ist bis Mittwoch anberaumt.