Vorwurf der „Kriegspropaganda“: Kickl ist für Nehammer „radikalisiert“

Wien – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will über einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien erst wieder reden, wenn der Grenzschutz dort verbessert worden sei und sich die Situation in Österreich gebessert habe. Es liege an der EU-Kommission, die Vorschläge des österreichischen Innenministeriums aufzugreifen, sagte Nehammer in der „ORF-Pressestunde“. Dass es in der Causa einen Zusammenhang mit der Ende Jänner anstehenden niederösterreichischen Landtagswahl geben könnte, nannte Nehammer eine „absurde Unterstellung“.