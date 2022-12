Mahnmal gegen die Gewalt an Frauen vor dem Landesgericht

Innsbruck – Vor dem Landesgericht und auch vor dem Bezirksgericht in Innsbruck stießen am Wochenende ein Plakat mit der Aufforderung, die Gewalt an Müttern und ihren Kindern zu stoppen, ins Auge. Die Installation, die neben dem Plakat auch eine Lilie, eine Kerze, Kinder- und Frauenschuhe beinhaltete, gehört zu einer Aktion im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.