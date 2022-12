Die gute Geschichte: Trommelwirbel für das Christkind

Wer Geburtstag hat, der darf sich etwas wünschen. Auch zu Weihnachten schreiben viele Kinder einen Wunschzettel ans Christkind, und so mancher Wunsch geht auch wirklich in Erfüllung. Rund um den 130. Geburtstag des slw wurden Wünsche von Klientinnen und Klienten in allen Einrichtungen gesammelt. Einige davon sind Wirklichkeit geworden: Ilayda war einen Tag zum Schnupper-Studium an der Privatuniversität UMIT in Hall in Tirol, Johannes hat eine tolle Abschiedsfeier mit einer Titanic-Torte gefeiert und Martina hat Besuch von ihrem großen Idol bekommen: Herr Reindl, der sich im ORF bei Tirol Heute immer wieder über aktuelle Ereignisse lustig gemacht hat.