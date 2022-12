„Guillermo del Toro’s Pinocchio“: Trickfilmzauber ohne Zeigefinger

Innsbruck – Wie gern hätte man dieses Wunder im Kino erlebt. Doch in Tirol findet sich keines, das den großen Trägheitsbeschleuniger Netflix zu eher ungünstigen Konditionen bewerben will, weshalb „Guillermo del Toro’s Pinocchio“ andernorts in ausgewählten Lichtspieltheatern läuft – und hierzulande nur mittels Patschenkinoabo abrufbar ist. Das Abo allerdings lohnt sich für diesen Film, der eben nicht oder jedenfalls nicht maßgeblich an hochtourigen Rechnern entstanden ist, sondern in Stop-Motion-Technik mit Puppen und viel Fitzelarbeit also. Del Toro, für „Shape of Water“ (2018) mit zwei Oscars und dem Goldenen Löwen ausgezeichnet, hat sich dafür mit Mark Gustafson zusammengetan, der schon bei Wes Andersons „Der fantastische Mr. Fox“ (2009) Versprechen einlöste, die sich zuvor kaum hätten formulieren lassen.