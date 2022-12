Klimaaktivisten blockierten Verkehr am Südring in Innsbruck

In Innsbruck und in Graz blockierten Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag den Frühverkehr. Nach Einschreiten der Polizei sind die Straßen wieder frei.

Innsbruck – Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Montag in der Früh erneut den Verkehr in Innsbruck blockiert. Eine Gruppe stellte sich dem Frühverkehr bei Minusgraden mit Bannern entgegen, auf denen sie Tempo 100 auf den Autobahnen fordern. Auch in Graz wurde demonstriert. Mittlerweile wurde der Protest von der Polizei wieder aufgelöst.