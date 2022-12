Winterwetter in England: Kinder in See eingebrochen

London – Mindestens vier Kinder in England sind beim Spielen in einen zugefrorenen See eingebrochen und liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Rettungskräfte und Augenzeugen sprangen in den See in der Stadt Solihull bei Birmingham und zogen die Kinder raus, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Es gebe Hinweise, dass noch zwei weitere Kinder im Wasser sein könnten. Eine Suchaktion ergab aber bis Montagfrüh keine weiteren Opfer. Zum Alter gab es zunächst keine Angaben.