Lawinen und lokale Politik: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Endlich Schnee! Das sorgt aber auch für die ersten schwierigeren Situationen auf den heimischen Bergen. Schwierige Situationen gibt es auch in der Kommunalpolitik. Ob in der Landeshauptstadt oder in einer Fusionsgemeinde. All das wird heute Thema sein bei „Tirol Live“ – wie immer auf www.tt.com und wie immer ab 18 Uhr.