Royale Weihnachtskarte zeigt lachende Camilla mit König Charles

London – Als Motiv seiner ersten Weihnachtskarte als britischer König hat Charles III. ein Bild von den Highland Games in Schottland gewählt. Das Foto, das in der Nacht auf Montag veröffentlicht wurde, zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket und mit bunt-gestreifter Krawatte. Seine Ehefrau Königsgemahlin Camilla, die ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanen-Motiv trägt, schaut ihn strahlend an.