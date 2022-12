Früherer Krankenhaustrakt in Hall wird Ukraine-Großquartier

Hall in Tirol – Er sei froh, „kurz vor Jahresende eine de facto bezugsfertige Immobilie“ als Flüchtlingsunterkunft präsentieren zu können, meinte LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) montagfrüh bei einem Lokalaugenschein in Hall. Der leerstehende Südtrakt des Landeskrankenhauses Hall wird, beginnend in zwei Wochen, schrittweise mit bis zu 150 aus der Ukraine stammenden Frauen und Kindern besiedelt. In Abstimmung mit der Stadt Hall sowie den Tirol Kliniken als Eigentümer könne man den weitläufigen Trakt, der immer noch die Atmosphäre eines großen Spitals atmet, gemeinsam mit den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) „relativ kostengünstig adaptieren“, sagte Dornauer. Nach Hall kämen „ausschließlich Menschen, die bereits in Tirol aufhältig sind“, erklärt Florian Stolz (TSD). Bislang waren sie in anderen Quartieren, etwa im ehemaligen Hotel Europa in Innsbruck, untergebracht. Ziel sei letztlich, die Familien – einige der Frauen arbeiten bereits – so weit wie möglich am privaten Wohnungsmarkt unterzubringen.