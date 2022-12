ÖVP droht ein Nachspiel für teuren Wahlkampf 2019

Wien – Der Rechenschaftsbericht der ÖVP für das turbulente Jahr 2019 wird zur unendlichen Geschichte. Der Rechnungshof gab am Montag bekannt, dass er die Abrechnung der Kosten für den Nationalratswahlkampf dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) übergeben hat. Die Prüfer vermuten, dass die ÖVP die Ausgaben-Obergrenze um mindestens 525.000 Euro überschritten hat. Damit würde eine Strafzahlung fällig, erlaubt waren sieben Millionen Euro.

Die Parteien müssen ihre Rechenschaftsberichte beim Rechnungshof abgeben. Die ÖVP verzögerte das beim Report für 2019 und suchte mehrfach um Fristverlängerung an.

Das Ergebnis dieser Nachschau liegt nun vor. Die ÖVP gibt ihre Wahlkampfausgaben nunmehr mit 6,6 Millionen Euro an, teilte der Rechnungshof am Montag mit – also um eine Million Euro höher als zuvor.