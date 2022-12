Asfinag beschleunigt Ausbau des E-Ladenetzes auf Autobahnen

Bis 2030 soll es auf Autobahnen und Schnellstraßen mindestens alle 25 Kilometer Ladestationen geben. Das Klimaschutzministerium will österreichweit zumindest alle 15 Kilometer eine Lademöglichkeit.

Der staatliche Autobahnbetreiber Asfinag hat eine massive Beschleunigung beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge auf den österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen angekündigt. Im Auftrag des Klimaschutzministeriums soll es bis 2030 zumindest alle 25 Kilometer eine Ladestation geben. „Die Asfinag hat bereits 2016 begonnen, die Ladeinfrastruktur auszubauen aber wir beschleunigen hier massiv“, sagte der Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl am Montag.

Rund 40 Prozent der gesamten Verkehrsleistung in Österreich, und damit rund 30 Mrd. Fahrzeug-Kilometer, erfolgen auf Autobahnen und Schnellstraßen, so Hufnagl bei einem Pressegespräch. Das hochrangige Straßennetz sei deshalb zentral für die Mobilitätswende. Derzeit gebe es entlang der Autobahnen und Schnellstraßen auf rund 2269 Kilometern 31 Lademöglichkeiten mit 191 Ladepunkten. 2023 sollen sechs weitere Standorte dazukommen und die Zahl der Ladepunkte damit auf 220 steigen. „Wir können damit zumindest alle 60 Kilometer eine Lademöglichkeit offerieren.“ Herkömmliche Tankstellen gebe es derzeit im Abstand von rund 25 bis 30 Kilometern.

Die Asfing will den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren deutlich verstärken. „Unser Ziel sind 1500 Ladepunkte für Pkw bis 2030 mit mindestens 150 Kilowatt Ladeleistung“, so der Vorstand. Dabei müsse der Ladevorgang einfach und schnell sein, auch der Bezahlvorgang müsse vereinfacht werden.