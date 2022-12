Gut zu wissen: Bei diesen Berufen herrscht in Österreich Personalnot

Die Mangelberufe-Liste für 2023 ist wie erwartet so umfangreich wie noch nie. In Tirol gibt es zwölf regionale Mangelberufe. Ein Überblick.

Innsbruck – Der Mangel an Arbeitskräften in Österreich schlägt in immer mehr Branchen durch. Das Wirtschaftsministerium veröffentlichte die Mangelberufe-Liste für 2023 – sie ist die bisher umfangreichste überhaupt. Für diese Berufe gibt es erleichterte Zulassungsvoraussetzungen für den Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte und damit Zugang zum Arbeitsmarkt.