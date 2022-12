Offenbar „bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch" bei Kernfusion

Washington – Wissenschaftern eines US-Labors ist offenbar ein wichtiger Fortschritt in der Kernfusionsforschung gelungen. US-Energieministerin Jennifer Granholm werde am Dienstag „einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch" bekanntgeben, teilten das US-Energieministerium und das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien am Sonntag mit. Laut Medien wurde erstmals mit einem experimentellen Fusionsreaktor mehr Energie erzeugt als während des Prozesses verbraucht wird.