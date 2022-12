Stermann und Grissemann krank: „Willkommen Österreich“ mit „Notfallsendung“ am Dienstag

„Es ist eine Weihnachtsüberraschung der anderen Art! Stermann und Grissemann haben Willkommen Österreich in allen möglichen körperlichen und seelischen Zuständen moderiert, aber es war in den mehr als 15 Jahren seit Sendungsbeginn nie so schlimm, dass sie eine Sendung absagen mussten. Jetzt ist es leider so weit – aber Stermann und Grissemann lassen das Publikum nicht alleine durch „DIE.NACHT“ ziehen: Bereits vor mehr als zwei Jahren, am 19. Oktober 2020, haben sie eine Sondersendung aufgezeichnet, für den Fall, dass sie die reguläre Sendung aus gesundheitlichen Gründen nicht präsentieren können. Diese ist am 13. Dezember 2022, um 21.50 Uhr in ORF 1 zu sehen – mit den besten Zuspielern aus mehr als zehn Jahren Sendungsgeschichte und den Hintergründen des Ausfalls", teilte der ORF am Montag mit.