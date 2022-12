Niederlande prüfen Rolle der Bahn bei Judendeportation

Jahrzehnte nach Endes Zweiten Weltkrieges untersuchen die Niederlande nun die Rolle der Eisenbahn im Holocaust. Die Frage ist, inwiefern sich die Bahn mitschuldig gemacht habe. Ergebnisse sollen in dreieinhalb Jahren vorliegen.

Amsterdam – Die Niederlande lassen die Rolle ihrer Eisenbahn bei der Judendeportation während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg untersuchen. Außerdem soll die von den Niederländischen Eisenbahnen in Auftrag gegebene Untersuchung klären, inwiefern die Bahn die deutsche Kriegs- und Vernichtungsindustrie unterstützt und sich mitschuldig gemacht hat, teilte das Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidstudien in Amsterdam am Montag mit.