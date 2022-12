Sozialbetrug in Tirol: Mann ließ sich trotz Einkommens Mindestsicherung auszahlen

Der Mann fungierte demnach als Vermittler. Er kaufte Restbestände verschiedener Waren in ganz Europa für einen Händler im Irak auf. Dann organisierte er den Transport mittels Lkw und Schiff. Mehr als 22 Tonnen Waren wanderten so in den Irak. Der 42-Jährige ging so vor, dass er Großhändler via Internet kontaktierte und sich als Vertreter von Gewerbetreibenden im Irak ausgab.