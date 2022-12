Stromgeneratoren als Gefahr: So erzeugt man (besser nicht) selbst Strom

Keine Panik auf der Titanic. Und in Tirol? Wer sich an den großen Stromausfall im August erinnert, als 140.000 Haushalte in Innsbruck und Umgebung eine Stunde lang ohne Strom waren, an den Ukraine-Krieg denkt und an mögliche Folgen für die Energieversorgung in Europa – und dann durch Broschüren von Baumärkten blättert –, der könnte in Panik geraten. Die Angst vor einem Blackout geht um. Warum also nicht ein Notstromaggregat für daheim kaufen, wie es in den Werbeblättern angeboten wird?