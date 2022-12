Notizen an sich selbst schicken und Avatare: Das ist neu bei WhatsApp

Ab sofort ist es möglich, sich selbst eine WhatsApp-Nachricht zu schicken. Was zunächst vielleicht absurd klingt, ist durchaus alltagstauglich. Wer etwa einen Link für später irgendwo notieren oder einen spontanen Einkaufszettel verfassen will, kann sich einfach schnell selbst eine Notiz schicken und muss nicht nach der entsprechenden App im Handy suchen – bei vielen Userinnen und Usern ist WhatsApp ohnehin die am meisten genutzte App.