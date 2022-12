Bremsmanöver führte zu Sturz in Innsbrucker Linienbus: 72-Jährige verletzt

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfall sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Am Montag gegen 12.45 Uhr lenkte eine 50-Jährige einen Linienbus auf der Radetzkystraße in Richtung der Haltestelle St. Pirmin. Weil eine Frau direkt an der Gehsteigkante stand und den Eindruck erweckte, sie wolle die Straße überqueren, bremste die Lenkerin abrupt ab. Dadurch stürzte eine 72-jährige Passagierin des Busses und verletzte sich. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133/7591. (TT.com)