Kiew meldet Abwehr russischer Vorstöße, Selenskyj träumt von schnellem Kriegsende

Kiew (Kyjiw)/Moskau – Die Ukraine hat nach eigenen Angaben am Montag russische Vorstöße im Osten des Landes zurückgeschlagen. Es habe sich um Angriffe auf vier Siedlungen in der Region Donezk und acht in Luhansk gehandelt, erklärte der Generalstab. Russland setze an der Front Raketen, Drohnen und Artillerie ein. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Die beiden Regionen gehören zu insgesamt vier, die die Regierung in Moskau zu russischem Staatsgebiet erklärt hat.

Berichte über neue Angriffe in der Nacht auf das ukrainische Energienetz lagen zunächst nicht vor. Nach den Angriffen vom Wochenende nahm der Hafen von Odessa am Montag wieder den Betrieb auf. Der nationale Energiekonzern Ukrenergo erklärte, etwa 1,5 Millionen Menschen würden nun Stück für Stück wieder ans Netz angeschlossen. Die Verwaltung der Region Kiew berichtete von 14 Siedlungen, in denen der Strom noch komplett ausgefallen sei, in 37 weiteren sei die Versorgung eingeschränkt. Der für Notfallhilfe zuständige UNO-Untergeneralsekretär Martin Griffiths kam in der Ukraine an, um sich ein Bild von „den neuen Herausforderungen angesichts der zunehmenden Schäden an der Infrastruktur" zu machen, wie sein Büro mitteilte.

Video | ZiB-Korrespondent Wehrschütz über die Situation in Odessa:

Die Regierung in Moskau bezeichnet den seit fast zehn Monaten anhaltenden Krieg im Nachbarland als militärischen Sondereinsatz mit dem Ziel, es zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. In den vergangenen Wochen hat Russland dabei gezielt die zivile Infrastruktur der Ukraine ins Visier genommen, wo die Temperaturen inzwischen unter dem Gefrierpunkt liegen. Die Außenminister der Europäischen Union einigten sich am Montag auf die Aufstockung eines gemeinsamen Fonds für Militärhilfe für die Regierung in Kiew um weitere zwei Milliarden Euro.

G7-Staaten sichern Kiew weitere Unterstützung zu Die G7-Staaten sichern der Ukraine ihre weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland zu. Die Staaten stünden nach wie vor fest an der Seite der Ukraine, sagte Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz am Montagabend in Berlin nach einem Videocall mit den anderen Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Man werde die Ukraine unterstützen „solange, wie es nötig ist". Gleichzeitig halte man den wirtschaftlichen Druck auf Russland hoch.

Selenskyj träumt von Bier am Strand und Kriegsende

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von seinen Pläne für die Zeit nach dem Krieg mit Russland erzählt. „Ich will einfach ans Meer und mal ein Bier trinken", sagte der 44-Jährige gemäß ukrainischen Medien in einem im Voraus veröffentlichten Interview mit dem US-amerikanischen Show-Moderator David Letterman. Das werde jedoch erst nach dem Sieg der Ukraine möglich sein. „Bis zu unserem Sieg werde ich aber Präsident sein", sagte der 2019 gewählte Staatschef.

Trailer | David Letterman interviewt Wolodymyr Selenskyj:

Gleichzeitig hält Selenskyj ein schnelles Kriegsende für möglich, sollte der russische Präsident Wladimir Putin plötzlich sterben. Autoritäre Regime seien auf eine Person zugeschnitten. „Wenn dieser Mensch geht, dann stehen die Institutionen still. Eine solche Zeit war in der Sowjetunion. Alles blieb stehen", behauptete Selenskyj. Russland wäre beim Tod des 70-jährigen Putin zuerst einmal mit sich selbst beschäftigt.

Selenskyj glaubt demnach auch nicht, dass Putin Atomwaffen einsetzen könnte. „Ihm ist klar, dass, wenn er sie einsetzt, das für ihn persönlich Konsequenzen haben würde", unterstrich der Ukrainer. Putin liebe das Leben zu sehr, als dass er diesen Schritt wagen würde. Russland ist Ende Februar in die Ukraine einmarschiert. Moskau kontrolliert nach militärischen Rückschlägen weiter gut 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets.

Teile Odessas waren am Montag nach wie vor ohne Strom. © OLEKSANDR GIMANOV

Von Selenskyj geträumt: Mann in Russland zu Geldstrafe verurteilt

In Russland wiederum ist ein Mann in Russland zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er öffentlich von einem Traum über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj berichtet hat. Iwan Lossew aus dem sibirischen Tschita sei der „Diskreditierung" von Russlands Armee für schuldig befunden worden und müsse deshalb nun 30.000 Rubel (rund 450 Euro) zahlen, berichteten russische Medien am Montag unter Berufung auf das zuständige Gericht.

Ermittelt worden war gegen Lossew wegen verschiedener Beiträge im sozialen Netzwerk Instagram – darunter einem, in dem er schildert, wie ihm im Schlaf Selenskyj erschienen sei.

Ich kann mir das nicht vorstellen: Irgendein 40-jähriger Geheimdienstler hat da mit ernstem Gesicht gesessen und meine Story darüber abgeschrieben, wie mir im Traum Selenskyj erschienen ist?! Iwan Lossew

Er habe geträumt, im Zuge der von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Mobilmachung für die Front in der Ukraine eingezogen und in ein Ausbildungs-Camp gebracht worden zu sein, schrieb der Mann. Weiter schildert er den Inhalt seines Traumes so: „In diesem Moment kommt Selenskyj an mir vorbei und sagt: 'Oh, ich habe deine Instagram-Storys gesehen. Ruhm der Ukraine!' Und ich antworte: 'Ruhm den Helden!'"

Dass er wegen dieser Zeilen verurteilt wurde, habe ihn selbst fassungslos gemacht, sagte Lossew dem Internetportal Sibir.Realii in einem Interview: „Ich kann mir das nicht vorstellen: Irgendein 40-jähriger Geheimdienstler hat da mit ernstem Gesicht gesessen und meine Story darüber abgeschrieben, wie mir im Traum Selenskyj erschienen ist?!" An der Gerichtsverhandlung gegen ihn konnte der Mann eigenen Angaben zufolge dann selbst gar nicht teilnehmen – weil er nicht rechtzeitig über den Prozessbeginn informiert worden sei. (TT.com/APA/dpa/Reuters)