51-Jähriger nach Unfall in Sölden bewusstlos, anderer Skifahrer fuhr weiter

Sölden – Nach einem Skiunfall mit Fahrerflucht in Sölden sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr prallte auf der blauen Piste Nr. 15 am Giggijoch ein 51-jähriger Italiener gegen einen Unbekannten. Der Italiener stürzte und verlor kurz das Bewusstsein, der andere Skifahrer fuhr weiter.