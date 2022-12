Platz für Senioren und Verwaltung in Ebbs

Ebbs – Rund ums Bauen rührt sich derzeit in Ebbs einiges. Nach zwei Jahren konnte kürzlich der Neubau für betreutes Wohnen abgeschlossen und die Schlüssel für die Räume übergeben werden, kurz danach fand der Spatenstich zum neuen Gemeindezentrum statt. Durch das fertig gestellte Gebäude der WE stehen 36 barrierefrei ausgeführte Mietwohnungen, in welchen betagte Bürger und drei Jungfamilien aus den Mitgliedergemeinden des Gemeindeverband Altenheim Ebbs ein neues Zuhause finden. Ergänzend erhalten der Sozialsprengel und die Lebenshilfe Tirol neue Räumlichkeiten. Die direkte Nähe zum bestehenden Sozialzentrum ermöglicht sinnvolle Synergien für den Betrieb beider Häuser. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf ca. 6,5 Mio. Euro.