Wirbel um Holzlagerung auf Acker in Fügen: Ortschef erstattete Anzeige

Denn nur wenn er als Baubehörde mit ins Spiel kommt, hat der Bürgermeister eine Handhabe. „Es ist die einzige Chance, die wir in diesem Präzedenzfall haben“, gesteht BM Mainusch. Allerdings will der Fügener Ortschef auch politisch erwirken, dass sich ein Fall wie jener in der Zillertalgemeinde nicht wiederholen kann. „Es handelt sich um eine Gesetzeslücke, die schamlos ausgenutzt wurde. Wenn ich auf Freiland gewerbliche Nutzung in diesem Ausmaß betreiben kann, dann hat das fatale Folgen“, ist sich der Politiker sicher.