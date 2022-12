Kufsteins Politik berät über Rekordbudget von 68 Mio. Euro

Kufstein – Bürgermeister Martin Krumschnabel legt dem Gemeinderat am Mittwoch ein Rekordbudget mit 68 Mio. Euro (+3,9 Mio.) im Finanzierungshaushalt für 2023 vor. „Wesentlich ist für mich, dass wir auch entsprechende Planungen für das Sportzentrum umsetzen, wofür wir 150.000 Euro reserviert haben, und dass wir erste Konzepte für den Schulstandort Endach entwickeln, der dann in den Folgejahren umgesetzt werden soll“, wird BM Krumschnabel in einer Aussendung zitiert.

Trotz aller Krisen will Kufstein in der investiven Gebarung (früher außerordentlicher Haushalt) 7 Mio. investieren. So steht die Errichtung von Photovoltaikanlagen (528.000 Euro), Umstellung von Beleuchtungsanlagen auf LED (850.000 Euro) und die Anschaffung von Notstromaggregaten für die Altenwohnheime (100.000 Euro) auf dem Programm. Für den Kindergarten in Zell sind 421.000 Euro reserviert, ebenso 500.000 Euro für eine Radwegoffensive und für Kufsteiner Straßen 650.000 Euro.

Im Haushaltsvoranschlag sind auch Darlehen von 2,5 Mio. Euro zur Bedeckung vorgesehen. „Ich bin aber zuversichtlich, dass schon wie in den letzten Jahren diese Darlehen gar nicht aufgenommen werden müssen“, sagt der Bürgermeister.