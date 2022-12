Bei Wind und Wetter unterwegs: Tirol Logistik dankte Zustellerinnen und Zustellern

St. Johann i. T. – Sie sind schon unterwegs, wenn die meisten noch nicht freiwillig vor die Haustüre gehen. Egal ob es, wie derzeit gerade, zweistellige Minusgrade hat, meterhoch Schnee liegt oder es wie aus Kübeln regnet. Sie sorgen dafür, dass unter anderem die Tiroler Tageszeitung pünktlich geliefert wird. Meist sogar, wie von vielen AbonnentInnen gewünscht, vor dem Frühstück. Sie, das sind die vielen fleißigen Zustellerinnen und Zusteller der Tirol Logistik. Tirolweit arbeiten dafür rund 800 Personen schon in den frühen Morgenstunden.

Nach einer Corona-Pause von zwei Jahren war es an der Zeit für einen spätherbstlichen Informationsabend der Tirol Logistik für die Region St. Johann/Fieberbrunn. Gebietsleiterin Brigitte Tengg aus Fieberbrunn, Hauszustell-Leiter Daniel Knabl und Tirol-Logistik-Geschäftsführer Gerhard Fröhlich freuten sich über das rege Interesse an dem Abend im Cubo in St. Johann.