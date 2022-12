Einmalige XXL-Weihnachtsfeier bei Plansee: 1800 Metaller unter einem Dach

Breitenwang – Die wahrscheinlich größte Weihnachtsfeier Tirols ging am Samstag in Breitenwang über die Bühne. Jedenfalls eine XXL-Feier, bei der das Christkind die Belegschaft auf dem Firmengelände willkommen heißen konnte. 1800 Mitarbeiter von Plansee – 600 von Ceratizit und 1200 von Plansee SE – waren in der neuen Werkshalle Kreckelmoos zusammengeströmt. Plansee hat in Reutte/Breitenwang insgesamt 2500 Mitarbeiter, über 70 Prozent nahmen teil.