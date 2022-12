Von Feuer, Wasser und Erdbeeren: Buch zur Lader Dorfgeschichte erschienen

Ladis – Einigen Bewohnern von Ladis haben sich die Bilder jener Nacht für immer ins Gedächtnis eingebrannt. Es war im Advent vom 8. auf den 9. Dezember im Jahr 1972, als das Kurhotel Obladis Feuer fing und binnen kürzester Zeit bis auf die Grundmauern niederbrannte. Am vergangenen Freitag jährte sich dieses einschneidende Ereignis auf den Tag genau zum 50. Mal. Ein trauriges Jubiläum, das dennoch Grund zur Freude bot: Im vollbesetzten Rechelerhaus wurde ein Buch präsentiert, das die Geschichte des „Sport- und Kurorts Ladis“ am Leben halten soll.

Noch bevor das Werk vorgestellt wurde, betraten Lader Volksschulkinder die Bühne. Mit ihrem Stück „Die Erdbeerkinder“ stimmten sie auf eine im Buch behandelte Geschichte ein. Und schlüpften in die Rolle jener mittellosen Kinder, die insbesondere zwischen 1880 und 1938 wohlhabenden Kurgästen Walderdbeeren verkauft hatten. Bemerkenswert: Unter den Schauspielern befanden sich Ururenkel der „echten“ Erdbeerkinder von damals.

Doch damit nicht genug: Die Geschichte der Erdbeerkinder sei für Autorin Elisabeth Zangerl ausschlaggebend gewesen, tiefer in der Lader Historie zu graben und die Erkenntnisse für nachfolgende Generationen zu erhalten. „Ich hatte das Gefühl, es gibt noch so viel mehr zu erzählen“, sagte Zangerl. Vor rund einem Jahr sei dann Florian Klotz – damals noch Bürgermeister von Ladis – mit dieser Idee auf sie zugekommen. Der Zeitplan war eng, schließlich wollte man rechtzeitig zum 50-jährigen Gedenken an den verheerenden Brand fertig sein. Eine Punktlandung, die schlussendlich geglückt ist.