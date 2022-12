Über Gewalt müssen wir in vielen Sprachen sprechen

Wir müssen reden. Über Gewalt gegen Frauen. Und darüber, wie gewaltig dieses Problem hierzulande ist. 13.300 Betretungs- und Annäherungsverbote wurden von Jänner bis Ende November dieses Jahres bundesweit ausgesprochen, 955 waren es in Tirol. In vielen Fällen sind die Täter die Lebensgefährten, Ex- oder Ehepartner. Allein heuer gab es nach Angaben des Innenministeriums in Österreich 27 Femizide, also Morde an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Diese Zahlen erschüttern. Es muss endlich mehr passieren. Also alles gesagt? Und hat das auch wirklich jeder verstanden?