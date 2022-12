Bachs „Weihnachtsoratorium“ in Innsbruck: Ein Klassiker der Vorfreude

Innsbruck – Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ ist ein populärer Klassiker – alle Jahre wieder. So gut wie niemand, der sich nur ein Fünkchen sentimentale Vorfreude auf das Fest zu bewahren vermochte, kann sich Bachs fast ekstatisch jubilierenden Arien und Chorälen verschließen, die von der Geburt Christi künden.

Bach schien auch selbst von seiner Arbeit einigermaßen angetan. Den Auftaktchor des Oratoriums, „Jauchzet, frohlocket!“ (so anspruchsvoll, so bunt, so mitreißend fröhlich), hat der unumstrittene Klassenprimus barocker Komponierkunst bei sich selbst entlehnt. „Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!“ hat Bach 1733 einer blaublütigen sächsischen Durchlaucht zum Geburtstag gewidmet, ehe er das gute Stück Musik seinem „Weihnachtsoratorium“ einverleibte.