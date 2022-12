Biden gründet Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus und Islamophobie

Washington – Die USA wollen stärker gegen Antisemitismus und Islamophobie in der Gesellschaft vorgehen. US-Präsident Joe Biden habe eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, die als erstes eine Strategie zur Bekämpfung dieser Art von Diskriminierung und Gewalt erarbeiten solle, teilte das Weiße Haus am Montag in Washington mit. Es gehe darum, Amerikanerinnen und Amerikaner sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt für die Thematik zu sensibilisieren.