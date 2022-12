Wer löst das Final-Ticket? Kroatien will Argentiniens Traum vom dritten Titel beenden

Die Hoffnungen auf die "Hexa" von Rekordweltmeister Brasilien hat Kroatien zunichte gemacht, nun will der Vize-Weltmeister auch den Traum von Lionel Messi beenden. Dem argentinischen Superstar, der bei der Fußball-WM in Katar seine Karriere mit dem Titel krönen will, soll im Halbfinale (20 Uhr) kein Platz zur Entfaltung gelassen werden.

⚽ WM 2022 | Halbfinale

🔴 Argentinien - Kroatien 20.00 Uhr

Argentinien: Die Außenverteidiger Marcos Acuña und Gonzalo Montiel fehlen gelbgesperrt, was aber keine erhebliche Schwächung bedeutet. Rechts ist Montiel ohnehin nur die Alternative zu Nahuel Molina. Links ist Nicolas Tagliafico ein gleichwertiger Ersatz. Und ohnehin kommt es bei den Argentiniern nur auf einen Spieler an: Lionel Messi. Wie schon jeder Gegner zuvor wird sich auch Kroatien die Frage stellen, wie der 35-Jährige zu stoppen ist. Dem größten Titel seiner erfolgsverwöhnten Karriere ist Messi nun ganz nah. Doch auch der Zauberfuß dürfte gewarnt sein. Bei der WM 2018 hatten die Argentinier in der Vorrunde 0:3 gegen Kroatien verloren.

Kroatien: Zum dritten Mal seit 1998 stehen die Kroaten in einem WM-Halbfinale. Zum zweiten Mal nach 2018 wollen sie auch das Endspiel erreichen. In 90 Minuten gewannen Modric und Co. bei dieser WM bislang nur eines von fünf Spielen: in der Vorrunde gegen Kanada (4:1). Die Erfolge im Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien zeigten aber auch die Stärken dieses Teams: Erfahrung, Nervenstärke, Stabilität. Dazu sind vor dem Argentinien-Spiel alle kroatischen Spieler fit.

📊 Voraussichtliche Aufstellungen Argentinien: 23 E. Martinez - 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico - 24 Fernandez - 7 de Paul, 20 Mac Allister - 10 Messi, 11 di Maria - 9 Alvarez

23 E. Martinez - 26 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico - 24 Fernandez - 7 de Paul, 20 Mac Allister - 10 Messi, 11 di Maria - 9 Alvarez Kroatien: 1 Livakovic - 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa - 11 Brozovic - 10 Modric, 8 Kovacic - 15 Pasalic, 4 Perisic - 16 Petkovic

1 Livakovic - 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa - 11 Brozovic - 10 Modric, 8 Kovacic - 15 Pasalic, 4 Perisic - 16 Petkovic Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Daniele Orsato (Italien) 📺 ServusTV