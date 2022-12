Skisprung-Trainer, TV-Kommissarin, Influencer: Das sind die ersten „Dancing Stars”

Wien – Noch sind zwar gut drei Monate Zeit, bis die „Dancing Stars” in ihre 15. Staffel starten. Die ersten sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die ORF-Show wurden am Dienstag bekanntgegeben.

Auch ehemalige „SOKO Donau”-Ermittlerin Lilian Klebow wagt sich in den Ballroom: „Fantasiert darüber habe ich immer schon mal. Ich habe früher begeistert getanzt, bin als kleines Mädchen im Wohnzimmer herumgesprungen. Tanzen war der erste Weg aus einem schüchternen Mädchen heraus, das ich einmal war", sagt sie. Die 43-Jährige hat eine Tanzausbildung gemacht – Jazztanz und Musical. „Ich hatte nie das Talent für Standardtänze, es ist also super, dass ich sie bei ‚Dancing Stars‘ ausprobieren darf.”

„Am liebsten hätte ich ins Telefon gebrüllt, aber dann dachte ich mir, das kann ich nicht machen, also war ich ganz höflich – gebrüllt habe ich danach, vor Freude. Ich habe keine Sekunde überlegt, ob ich mitmachen soll”, beschreibt Martina Reuter ihre Reaktion zur Einladung. Die Styling-Expertin sieht die größte Herausforderung für sich in der Haltung: „Ich bin groß und große Menschen haben wenig Körperspannung, das muss ich üben – geradestehen, Brust raus, Schultern zurück und hoffentlich merke ich mir die Schritte.“

Auch die Gastronomin Eveline Eselböck freut sich auf ihre Teilnahme: „Ich bin sechsfache Großmutter und es ist schön, wenn Frauen in meiner Position, in der Gastronomie, und natürlich auch in diesem Alter gefragt werden, ob sie so etwas machen wollen. Tanzen ist toll, ich freue mich natürlich darauf und bin geehrt.“ Es ist nicht der erste Tanzwettbewerb in ihrer Vita: „1984/85 habe ich einen Rock-’n’-Roll-Tanz-Wettbewerb gewonnen – das war damals total lustig.“