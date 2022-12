Jahreswechsel in der Silberstadt

Sie haben vor in Schwaz Ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen? Mit etwas Glück bekommen Sie Ihren Einkauf in Schwaz in Silbermünzen ausbezahlt. Die Stadt Schwaz setzt in der Adventzeit ein Zeichen für den regionalen Handel. Der Einkauf in der Schwazer Altstadt lohnt sich noch immer doppelt.