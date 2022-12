Britische Umfrage: Beliebtheit von Harry und Meghan sackt weiter ab

Insgesamt steht nur noch Prinz Andrew in der Umfrage hinter dem Paar. An der Spitze des Rankings liegen Harrys älterer Bruder, Thronfolger Prinz William, sowie dessen Ehefrau Prinzessin Kate.

London – Die Beliebtheit von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist in Großbritannien weiter gesunken. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Dienstag mitteilte, sieht nur noch ein Drittel der Menschen den jüngeren Sohn von König Charles III. positiv. Hingegen denken 59 Prozent negativ über ihn. Damit sei das Nettoergebnis um 13 Zähler auf minus 26 gesunken.

Die Umfrage wurde am 7. und 8. Dezember durchgeführt, also rund um die Veröffentlichung der ersten drei Folgen von „Harry und Meghan". An diesem Donnerstag (15. Dezember) erscheint der zweite Teil der Dokumentation. Ein Trailer deutet an, dass das Paar darin Vorwürfe gegen den Palast und die britischen Medien erhebt.