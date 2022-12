London verhängt neue Sanktionen gegen Russland und den Iran

London, Moskau, Teheran ‒ Großbritannien verhängt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland und den Iran. Sie seien gegen russische Militärkommandeure gerichtet, deren Einheiten an Raketenangriffen auf ukrainische Städte und zivile Infrastruktur beteiligt seien, teilte die Regierung am Dienstag in London mit.