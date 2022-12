Hubschrauber über Landeck: Bundesheer-Lufttaxi macht junge Soldaten einsatzfit

Landeck – Das Knattern der Rotoren war weitum zu hören – so mancher Landecker wunderte sich bereits am Montag über die zahlreichen Hubschrauberflüge über der Bezirksstadt. Es handelte sich nicht um einen Katastropheneinsatz , wie vielleicht von einigen vermutet worden war. „Derzeit ist ein Hubschrauber des Typs Augusta Bell 212 in Landeck stationiert und im Luftraum des Tiroler Oberlandes unterwegs“, erklärt Bundesheer-Presseoffizier Christoph Seidner.