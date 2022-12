Radfahrer bei Zusammenstoß in Innsbruck verletzt: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am vergangenen Freitag in Innsbruck ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen bzw. einem der Beteiligten. Laut Exekutive kam es am 9. Dezember gegen 12.30 Uhr am Innradweg auf Höhe des Gasthofs Sandwirt bzw. der Unterführung Grenobler Brücke zur Kollision zwischen einem 79-Jährigen und einem unbekannten Radfahrer. Der Pensionist wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der andere Radfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.