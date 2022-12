Elf Drohnen über ukrainischer Hauptstadt Kiew abgeschossen

Die ukrainische Luftabwehr hat elf im Iran hergestellte Drohnen über der Hauptstadt Kiew abgeschossen. Dies teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt am Mittwoch in der Früh mit. Ein Drohnenfragment habe dabei Schäden an zwei Verwaltungsgebäuden im zentralen Schewtschenkiwskyj-Bezirk verursacht, hieß es weiter. "Informationen über Opfer müssen noch geprüft werden."

Der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko hatte zuvor bereits den Abschuss von zehn Drohnen mitgeteilt. Er bestätigte auch Augenzeugenberichte, wonach es mehrere Explosionen gegeben habe. "Die Rettungsdienste sind im Einsatz, Details später." Auch Augenzeugen hatten zuvor von mehreren Explosionen in Kiew berichtet. Luftalarm gab es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja. Über mögliche Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Von Artillerie- und Raketenbeschuss wurde auch aus den Städten Nikopol und Marhanez in der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk berichtet. Mehrere Gebäude wurden dabei beschädigt, meldete die Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf die lokale Militärverwaltung.