Rückkehr zum Nulldefizit: Tirols Landesregierung plant jetzt die Schuldenbremse

Schuldenmilliarde als Obergrenze? Landeshauptmann Mattle arbeitet an Budgetrahmen, Finanzausgleichs-Verhandlungen ab Montag.

Die Budgetsituation für Finanzreferent und Landeshauptmann Toni Mattle (VP) gestaltet sich ebenfalls schwierig. Im Raum steht deshalb eine Schuldenbremse, schließlich wird die Schuldenlast Ende 2023 eine Milliarde Euro betragen. Sie könnte jetzt von Mattle als Obergrenze definiert werden, ein Budgetrahmen für die Einhaltung bzw. den Abbau der Schulden sorgen. Außerdem will das Land in dieser Regierungsperiode wieder zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren. In der schwarz-roten Regierungsklausur Mitte Jänner dürfte das zentrales Thema sein.