Schengen-Veto „unwürdig“: Das sagte Wiens Bürgermeister Ludwig in der TT-Lounge

Wiens Bürgermeister Ludwig sieht keine Konflikte in der SPÖ. Rendi-Wagner werde Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl sein. Er kritisiert die Vermengung von Asyl und Migration.

Wien – „Wir sind die Gurkenhauptstadt. Wir produzieren 260 Prozent des Bedarfs der Wiener Bevölkerung. Wir exportieren mehr Gurken, als in Wien verbraucht werden.“ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist sichtlich stolz darauf, dass seinen Angaben zufolge 14 Prozent der gesamten Grundfläche Wiens landwirtschaftlich genutzt wird. Das sei „ziemlich einmalig, dass eine Millionenstadt Gemüse in diesem Ausmaß produziert“, konstatiert der SPÖ-Landeschef in der Wiener TT-Lounge vor Exil-Tirolern.