Frankreich mobilisiert 10.000 Polizisten für Halbfinale

Frankreich mobilisiert für das WM-Halbfinale gegen Marokko am Mittwoch 10.000 Polizeibeamte. Die Hälfte davon soll im Großraum Paris eingesetzt werden, kündigte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag an. Die Prachtstraße Champs-Élysée, auf der zuvor schon Tausende Fans das Weiterkommen beider Mannschaften gefeiert hatten, solle frei zugänglich sein.