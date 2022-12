Projektleiter in Mutters berichtet: 27 Waldrappe verendeten bei Sturm in Italien

Mutters, Grosseto – Es ist der schwärzeste Tag in der 20-jährigen Geschichte des EU-weiten Waldrappprojekts mit Hauptsitz in Mutters. 27 Vögel verendeten in ihrem Winterquartier in der Toskana, als am 21. und 22. November Zylkon Denise über Italien zog. „Es herrschten Windgeschwindigkeiten zum Teil über 100 km/h und schwere Regenfälle“, berichtet Projektleiter Johannes Fritz. Alle ausgewilderten Vögel tragen Sender, in den Tagen nach dem Sturm meldeten zahlreiche keinerlei Bewegung. Eine Nachschau bestätigte Befürchtungen.