Die gute Geschichte: Ein Botschafter des Friedens war auf Besuch in Tirol

Fabio Mesa setzt sich in seiner Heimat Kolumbien für Versöhnung im Land ein. Vor Schülern der HAK Schwaz sprach er über diese Mission.

Schwaz – Mucksmäuschenstill sitzen die 20 Jugendlichen im Stuhlkreis. Ein Gast des Welthauses Innsbruck, Fabio Mesa aus Kolumbien, erzählt seine Geschichte: Als er so alt war wie diese Schülerinnen und Schüler der HAK Schwaz, die ihm jetzt gegenübersitzen, waren die ersten Schüsse in der Umgebung seines Heimatdorfes Samaná zu hören. Es hieß, dass das die Guerilla war, die das Dorf einnehmen wollte. Und manchmal waren die Schüsse vom Heer, welches das Dorf zu verteidigen versuchte.

An einigen Tagen hatten er und seine Familie große Angst und versteckten sich unter den Betten. Mit der Zeit gewöhnten sie sich an die stets präsente Gewalt in ihrem Alltag. Als junger Mann ging er in die Hauptstadt Bogotá, um zu studieren, und fand bei seiner Rückkehr Arbeit in der Stadtverwaltung. Doch die Region war weiterhin stark vom internen bewaffneten Konflikt betroffen, der Kolumbien seit Jahrzehnten im Griff hielt. Die Zivilbevölkerung geriet regelmäßig zwischen die Fronten und Fabio musste immer wieder erleben, wie unbeteiligte Freunde und Bekannte getötet wurden. Auch er und seine Familie blieben nicht verschont: Fabios Vater wurde von bewaffneten Gruppen entführt. Viele Monate lang wurde mit den Rebellen verhandelt. Sie forderten ein hohes Lösegeld für die Freilassung des alten Mannes. Schließlich gelang es nach sieben Monaten größter Unsicherheit und Anspannung, die Freilassung des Vaters zu erwirken. Die Erfahrung erschütterte die Familie nachhaltig.

Fabio wollte sich jedoch nicht Bitterkeit und Angst hingeben, sondern beschloss, sich aktiv für den Frieden in seiner Region einzusetzen. Aber wie? Die Organisation „Sercoldes“, für die Fabio nun arbeitet, hat erkannt, dass es auf Gemeindeebene oft die Frauen sind, die sich für ein gutes Zusammenleben, für Menschenrechte, Versöhnung und Frieden einsetzen.

Nun hilft der Kolumbianer diesen Frauen in seinem Heimatland, sich zu vernetzen, er unterstützt und ermutigt sie, den Frieden – der durch das Friedensabkommen von 2016 auf politischer Ebene ein Stück näher gerückt ist – im Alltag umzusetzen. „Diese starken Frauen sind wahre Heldinnen, die in ihrer Gemeinschaft unter schwierigsten Umständen für ein besseres Leben für alle arbeiten“, berichtet Fabio Mesa. Sein Optimismus und seine Fröhlichkeit waren geradezu ansteckend: Sogar zum Singen und Tanzen brachte er die jungen Menschen in Schwaz.

Die HAK-Schüler waren zudem sehr interessiert und stellten viele Fragen zu Land und Leben in Kolumbien. Marlene Weiß vom Welthaus Österreich, welches das Treffen in der Schule in Schwaz organisiert hat, bat sie auch, selbst darüber nachzudenken, welche Faktoren für den Frieden wichtig seien. Das österreichweite Projekt der Welthäuser ermöglicht mit Unterstützung der ADA (Austrian Development Agency) diese Begegnungen und den Austausch zwischen Tirolerinnen und Tirolern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Partnerorganisationen.