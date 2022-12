mRNA-Krebsimpfung: Erstmals Effekt bei Melanompatienten erzielt

Moderna, US-Entwickler von mRNA-Vakzinen, teilte die Ergebnisse einer Studie der Phase 2b (Keynote-942) Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit. „Die aktuellen Resultate sind sehr ermutigend für das Anwendungsgebiet in der Krebstherapie. Die mRNA-Technologie hat bei Covid-19 die Situation revolutioniert. Jetzt, zum ersten Mal, konnten wir das Potenzial der Technik in den Behandlungsergebnissen in einer randomisierten (Auswahl der Probanden per Zufallsprinzip; Anm.) klinischen Studie zum Melanom zeigen. Wir werden zusätzliche Untersuchungen beim Melanom und bei anderen Krebsformen starken. Das Ziel sind voll individualisierte Krebstherapien", wurde Stephane Bancel, Geschäftsführerin des Unternehmens, in der Aussendung zitiert.