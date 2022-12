Favoritenschreck gegen Titelverteidiger: Marokko fordert Frankreich

Geschichte hat Marokko bereits geschrieben, doch die Afrikaner sind noch nicht am Ziel ihrer Träume angelangt. Gelingt gegen Titelverteidiger Frankreich die nächste Überraschung? Mit uns seid ihr beim WM-Halbfinale (20.00 Uhr) live dabei!

Frankreich: Frankreich will als erstes Team seit Brasilien 1962 seinen WM-Titel verteidigen. Ins Duell mit Überraschungsteam Marokko geht die Équipe Tricolore als großer Favorit. Die bislang so starke Offensive um Starspieler Kylian Mbappé soll auch Marokkos Defensive knacken, die bislang erst ein Turnier-Gegentor kassiert hat. Personell dürfte Trainer Didier Deschamps an der Startelf aus dem erfolgreichen Viertelfinale gegen England festhalten.