Jetzt heißt es schnell sein: Anmeldung für den 14. Karwendelmarsch gestartet

Innsbruck, Pertisau ‒ Am heutigen 14. Dezember begann der Vorverkauf der Startplätze für den 14. Karwendelmarsch am 26. August 2023: Um Punkt 9 Uhr wurde die Online-Anmeldung freigeschaltet und die Teilnehmer haben die Wahl zwischen einer 35 und einer 52 Kilometer langen Marsch- bzw. Laufstrecke.

Gestartet wird in beiden Fällen in Scharnitz, das Ziel der kürzeren Distanz liegt in der Eng. Die längere Version hat man bezwungen, wenn man Pertisau am Achensee erreicht.