Papst ruft zu bescheidendem Weihnachtsfest und Hilfen für Ukrainer auf

Es gibt so viel Leid in der Ukraine. Lasst uns die Ausgaben für Weihnachten ein wenig zurückschrauben, lasst es ein bescheideneres Weihnachten sein, und lasst uns das, was wir sparen, dem ukrainischen Volk schicken, das friert und hungert, während so viele sterben, weil es an Ärzten und Krankenschwestern fehlt. Lasst es ein Weihnachten mit den Ukrainern in unseren Herzen sein.

Papst Franziskus